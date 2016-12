Stolní tenisté Sokola Horní Jiřetín jsou po podzimu na pátém místě

Oddíl stolního tenisu vznikl v Horním Jiřetíně v květnu 2011. Letos tedy oslavil teprve páté narozeniny.

Po odřeknutí družstva z Teplic postoupilo zdejší áčko z druhého místa do krajského přeboru. Zde si vede nad očekávání dobře, neboť po podzimní části se může pyšnit překvapivým 5. místem. Z jedenácti utkání totiž reprezentanti Sokola Horní Jiřetín pětkrát zvítězili, dvakrát remizovali a čtyřikrát prohráli. Cenná jsou zejména vítězství nad družstvem Litvínova, které má 70letou tradici, a také remíza s družstvem Baníku Most patří k překvapením. Tabulka krajského přeboru II. třídy, skupina A: 1. SKST Teplice D, 2. SKST Baník Most E, 3. TJ Krupka C, 4. TTC Duchcov A, 5. Sokol Horní Jiřetín, 6. TTC Litvínov C, 7. TJ Baník Březenecká Chomutov A, 8. TJ Smolnice B, 9. TTC Roudnice D, 10. Sokol Bořislav A, 11. KST Libořice A, 12. SKP Sever Ústí nad Labem D. Úspěšnost jednotlivých hráčů: 8. Zdeněk Hylský (roč. 1947), 14. Jakub Röber (1988), 22. Martin Pech starší (1980), 37. Jiří Mikač (1981).