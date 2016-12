Sporťásky (50. týden)

Na extraligu až v úterý, na derby

Až v úterý 20. prosince se mohou příznivci HC Verva těšit na další domácí utkání jejich týmu v Tipsport extralize. To Litvínov na svém ledě přivítá v derby utkání Piráty Chomutov, vedené Vladimírem Růžičkou.

Junioři se dvakrát představí doma

Tým juniorů HC Litvínov se v tomto týdnu představí dvakrát po sobě na domácím ledě. V pátek bude jeho soupeřem od 17.30 hodin celek Třince. V sobotu 17. prosince pak změří od 13 hodin síly s Vítkovicemi.

Jasná záležitost Rytířů z Kladna

V 33. kole WSM ligy domácí HC Most hostil favorizovaný celek Rytíři Kladno.Po úvodní vyrovnané první třetině se zápas změnil v jasnou záležitost kladenského týmu. Ten totiž ovládl led a po dvou třetinách už vedl 2:6. Domácí v posledním dějství jen kosmeticky upravili výsledek na 3:6.

Reichel se trefil proti Spojeným státům

Střední útočník Kristian Reichel byl jediným střelcem zápasu reprezentace U19 proti USA na turnaji World Junior Challenge v Kanadě. Český výběr v R. J. Lalonde areně v Bonnyville vyhrál 1:0, po třetinách 0:0, 0:0 a 0:1.

O svátcích opět na memoriál Vl. Bernase

Futsalový memoriál Vlastimila Bernase, jehož pořadatelem je FC H Most, se letos odehraje v sobotu 26. prosince v mostecké sportovní hale. Uzávěrka přihlášek jednotlivých týmů je do 22. prosince.

K poslednímu zápasu roku do Roudnice

Hokejistky HC Litvínov se po vysokém domácím vítězství nad Pardubicemi vydaly do Berouna, kde prohrály 5:3. K poslednímu zápasu letošního roku budou cestovat 22. prosince, a to do Roudnice nad Labem.

Andílci na třetím a pátém místě

V mostecké sportovní hale se hrál další ročník Mikulášského turnaje mládeže. V mladších žákyních obsadily reprezentantky DHK Baník Most třetí místo. V kategorii starších žákyň byli domácí Černí andělé pátí.

Mužstvo HZS Ústeckého kraje zvítězilo v Hasičském hokejovém turnaji

Dvaadvacátý ročník Hasičského hokejového turnaje se odehrál již počtvrté na zimním stadionu v Domažlicích. V Karpem areně mezi sebou soupeřily týmy hasičů z Plzeňského, Ústeckého a Královehradeckého kraje. Turnaj nakonec vyhrálo mužstvo Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, na druhém místě skončili hasiči z Hradce, třetí místo si odvezl tým z Plzně. Čtvrté místo patřilo domácím.