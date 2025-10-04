Taktické cvičení záchranných složek omezilo provoz na silnici v Horním Jiřetíně

V Horním Jiřetíně se v uplynulých dnech konalo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Do cvičení se zapojily dvě posádky převozové záchranné služby DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. Byl to i důvod k omezení dopravy.
Na cvičení se podílelo velké množství jednotek Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, hlídkové služby Městské policie Most a Městské policie Litvínov, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje včetně psychologa a týmu posttraumatické intervenční péče. Dále byla přítomna Vězeňská služba ČR z Věznice Bělušice. Námětem cvičení byla modelová situace, kdy v důsledku předjíždění došlo k čelnému střetu osobního automobilu s protijedoucím autobusem Věznice ČR, který přepravoval 15 vězňů. Účastníky simulované dopravní nehody představovali figuranti z řad studentů Střední školy diplomacie a veřejné správy Most.
Cílem celé akce bylo ověřit v praxi předpokládaný časový průběh modelové situace a prohloubit znalosti všech zúčastněných složek IZS při společném zásahu při tomto druhu mimořádné události.
„Je pro nás velmi důležité, že můžeme být součástí těchto pravidelných cvičení, která pomáhají našim zaměstnancům ověřit a zlepšit součinnost všech zasahujících složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku.