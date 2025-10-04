Krajská zdravotní zahájila provoz očkovacího centra: oočkovat je možné bez objednání

Krajská zdravotní znovu otevřela v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem očkovací centrum poskytující osobám starším 12 let očkování proti nemoci covid-19 a chřipce. Očkuje se novou vakcínou Comirnaty, která byla připravena pro předpokládanou podzimní a zimní vlnu nemoci covid-19. Očkování je zdarma. K dispozici je také chřipková vakcína jak pro samoplátce, tak pro osoby, kterým hradí očkování proti chřipce zdravotní pojišťovna.
Proti covid-19 a chřipce se očkuje současně nebo v odstupu dvou týdnů.
„Očkování proti covid-19 je vhodné pro každého, čím méně dávek člověk v minulosti absolvoval, tím je posílení imunity proti koronaviru další dávkou užitečnější. Zvýšené riziko závažného průběhu nemoci se týká zejména seniorů, pacientů s významnou poruchou obranyschopnosti a osob, které mají více interních chorob současně. Proto jednoznačně doporučujeme novou vakcínu všem osobám starším 60 let a zmíněným skupinám pacientů. Je dobře, že tito lidé již většinou vědí, že mohou při kovidu stonat závažněji a skončit v nemocnici, proto o očkování stojí,“ říká Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Očkovací centrum (OC) v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, bude v provozu v pavilonu „I“, 2. NP, (vchod směrem k atriu pavilonu „A“), a to každý čtvrtek 7:00 – 18:00 hodin (kromě svátků), s polední přestávkou 12:30 – 13:00 hodin.
Zájemci mohou přijít bez objednání a bez registrace.