Tramvajová trať Most – Litvínov bude rychlejší a bezpečnější

Téměř půl miliardy korun bude třeba na projekt rekonstrukce tramvajové trati z Mostu do Litvínova. Projekt bude spolufinancován prostřednictvím nových evropských programů pro roky 2014 – 2020. V současné době se na tuto investiční akci zpracovává projekt.

Rekonstrukce tramvajové trati z Mostu do Litvínova patří mezi priority Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Nákladná investiční akce se bude moci provést díky dotačním prostředkům, které bude možné čerpat v rámci tzv. sdružené investice ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Zpracování zadal dopravní podnik,“ potvrdil mostecký primátor Jan Paparega a ještě dodal: „Tato velká investiční akce je v rámci prioritní osy vykomunikována. Alokováno je zde zhruba 480 milionů korun a počítáme s tím, že by se po všech administrativních peripetiích měla zrealizovat finální podoba. S touto akcí počítáme najisto.“

Výzva pro získání dotačních peněz by se podle předpokladů měla vyhlašovat na přelomu roku 2017/2018. Do té doby musí být hotový projekt společně se stavebním povolením. Finanční prostředky na modernizaci tramvajové trati z dotačního programu by měly pokrýt osmdesát pět procent nákladů. Zbývající část by pak hradil dopravce z vlastních zdrojů. Podmínkou pro získání peněz je kromě projektové dokumentace a stavebního povolení ale také i dokončený plán udržitelné mobility, na němž pracují oba akcionáři, město Litvínov i Most. „Pokud by vše dobře dopadlo, mohli bychom zahájit práce v roce 2019. Trať by měla být dokončena do roku 2020,“ uvedl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Rekonstrukce meziměstské tramvajové trati by měla být největší investicí v historii dopravního podniku. Rekonstrukce by měla podle plánů začít v oblasti zhruba pod Stovkou a končit v Litvínově, v ulici 9. května. „Tato trať je v provozu nějakých 35 let, a proto je zapotřebí ji modernizovat. Chceme zvýšit bezpečnost, ale také rychlost tramvají,“ uvedl k samotné akci ředitel dopravního podniku Dunovský.

Finanční prostředky, které bude čerpat dopravní podnik z ITI, jsou k dispozici pouze na rekonstrukci trati. Podle vedení města ale není vyloučeno, že by se odtud nedaly využít i finanční prostředky na obnovu vozového parku. „V investici ITI je samostatná osa, která se týká i nákupu techniky, včetně nových tramvají, takže je zde potencionální možnost čerpat peníze i na obnovu,“ doplnil ještě primátor Paparega.