U jezera bude nový navigační systém, otáčivé srdce má ale stopku

U jezera Most se budou moci návštěvníci řídit podle nové navigace. Navigačního systém sjednotí informace a zlepší orientaci.

Mělo by se jednat o vizuální informační prvky, například tabule s mapou lokality v měřítku 1: 5 000 a rozcestníky navigující na konkrétní místa v této lokalitě. „Město se rozhodlo vybudovat u jezera nový navigační informační systém, protože tu v současné době žádný není,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Informační systémy stejného typu chce město instalovat ale ve všech sportovně-rekreačních areálech. Návštěvníci by ho tak mohli brzy objevit na Matyldě, Hněvíně, Šibeníku či na Benediktu. „Na Resslu už je tento systém instalován. Realizace u jezera proběhne ještě letos, takže na příští sezónu bude již připraven,“ ujistila mluvčí.

V otáčecím srdci se návštěvníci nevyfotí

U jezera se měl letos objevit nový fotopoint. Ten ale zatím dostal stopku. Místo, kde by si mohli návštěvníci jezera pořídit „selfíčko“, město slibuje už delší dobu. Fotopoint měl tvořit velký nápis Most a dřevěné srdce, které se mělo natáčet tak, aby si návštěvníci mohli vybrat perspektivu, kterou chtějí mít na fotce zachycenou. Nápis, který chtěla radnice monumentálnější a počítala s náklady kolem dvou milionů korun, se nakonec realizovat nebude a neobjeví se ani srdce. „Od tohoto záměru jsme museli vzhledem k uvažované hmotnosti nápisu se základovou deskou a k hydrogeologickým podmínkám v oblasti, upustit,“ konstatovala mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Od záměru město ale zcela neupustilo. Jakou bude mít podobu, se však zatím neví. Jasné není zatím ani stanoviště. Původně se počítalo s místem nad hřištěm pro fotbal a plážovou házenou, pod novými stánky s občerstvením. „Stále není rozhodnuto, jaká forma fotopointu bude. Zda bude umístěn na souši v prostoru pláží, či na vodě. Čekáme na nové návrhy. Autory odtajníme po jejich doručení a výběru varianty,“ uvedla mluvčí a dodala, že selfie point by měl být připraven na příští sezónu.