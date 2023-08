V Mostě se má stavět nová sportovní hala

Projekt na výstavbu nové sportovní haly je dokončen. Čeká se na stavební povolení. Královna korunek by se mohla začít stavět už v příštím roce.

Projektová dokumentace vychází z vítězného návrhu projekčního týmu DK architekti. Bude se jednat o velmi moderní budovu se zvláštní konstrukcí. Střecha bude mít atypický tvar připomínající královské korunky. „Spojením královské historie města a současné sportovní výjimečnosti místních házenkářek vznikla podoba koruny na podstavci symbolizující královny házené,“ komentují autoři návrhu David Kudla a Oldřich Fikejs. „Projekt pro stavební povolení je na stavebním úřadu a čekáme na stavební povolení. Firma DK architekti pracuje souběžně na prováděcí dokumentaci,“ podotkla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Původně město předpokládalo, že na vybudování moderního sportovního stánku využije dotaci. Zdroje ale zatím nenašlo a peníze bude nejspíš muset uvolnit z rozpočtu. Náklady se odhadují na 85 až 100 mil. Kč včetně DPH. „Dotaci zatím nepředpokládáme. S realizací by se i přesto mohlo začít již příští rok,“ uvedla mluvčí.

Nová budova by se měla vybudovat z boční strany stávající haly, v místě oploceného parkoviště. Propojeny budou podzemním tunelem. Nová hala by měla nabídnout prostor pro zhruba 300 diváků. Bude tedy mnohem menší a energeticky výrazně úspornější než současná velká hala. „Budeme ji moci využívat pro tréninky všech halových sportů, pro školky i dorostence, kteří nyní chodí do velké haly. Nebude se tak vytápět zbytečně prostor s hledištěm pro 1 300 diváků. Výhodou bude také to, že se bude dát přepažit. Součástí bude také nová posilovna, šatny i zázemí pro diváky,“ vyjmenoval ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek. Předpoklad doby výstavby by měl být kolem jednoho až dvou let.