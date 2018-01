U jezera se začne stavět, čekejte uzavírky

Stavební ruch u jezera pokračuje. Kromě silnice Most – Mariánské Račice se letos začne s budováním silnic a chodníků a přivedou se inženýrské sítě. Stavba bude znamenat uzavírku nejen k jezeru, ale i části Hřbitovní ulice.

Do prostoru staveniště je po dobu výstavby zakázán vjezd automobilů i vstup osob. „Těší nás, že se veřejnost o jezero zajímá, nicméně zákaz vstupu na staveniště je třeba brát vážně. Předejdeme tím nežádoucím úrazům,“ říká primátor Jan Paparega.

S výstavbou místních obslužných komunikací a přivedením základních inženýrských sítí jako je elektrická energie, voda nebo kanalizace se začne, jakmile to dovolí klimatické podmínky. Práce potrvají až do června příštího roku. Stavba významně ovlivní celé jižní svahy jezera včetně prostoru napojení na komunikaci Most – Mariánské Račice. Stavba si vyžádá i uzavírku části komunikace v Hřbitovní ulici ve směru k parkovišti u nového hřbitova. O uzavírce bude město občany včas informovat.

Termín pro otevření přístupu k jezeru se předpokládá v červnu roku 2019. „Tento termín v sobě zahrnuje i dostatečnou časovou rezervu, takže červen 2019 lze z pohledu otevření jezera Most veřejnosti považovat za definitivní,“ ujistil primátor Paparega.

Stavbu prostřednictvím ministerstva financí kompletně financuje stát, a to z prostředků vyčleněných na zahlazování důlní činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zhotovitelem stavby za 107 miliónů Kč je firma HERKUL. Výstavba komunikací a inženýrských sítí vyjde ale mnohem levněji, než se předpokládalo. Finanční úspora přesáhne šedesát procent. „Dodavatel v dané lokalitě již realizuje stavbu silnice Most – Mariánské Radčice a v místě disponuje veškerou mechanizací a vybaveným zařízením staveniště. To je hlavní důvod, proč mohl nabídnout tak nízkou cenu,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Nemalou roli hraje také to, že obalovna, tedy výrobna asfaltových směsí tohoto dodavatele se nachází v relativně krátké dojezdové vzdálenosti od místa stavby.

Výstavba obslužných komunikací a přivedení sítí je druhou ze tří zásadních staveb v okolí jezera. První je právě probíhající výstavba silnice Most – Mariánské Radčice. Poslední pak bude vybudování pobřežní oddychové zóny.