Z Rady města Mostu

Obdarovaný Most

MOST – Město Most dostalo v loňském roce finanční dary ve výši sedm a půl milionu korun. Nejštědřejšími dárci byly Vršanská uhelná, která darovala čtyři miliony korun, Severočeské doly se 2,5 milionu korun. Z těchto peněz byly pořízeny například sedačky pro Divadlo rozmanitostí, dřevěné stánky na akce města, podpořeny sportovní kluby nebo Podkrušnohorské technické muzeum.

Dar pro Mostečánka

MOST – Mostečtí radní schválili finanční dar ve výši dvaceti tisíc korun pro prvního Mostečánka roku 2018, kterým se stal David Hájek.

Noví úředníci

MOST – Celkem šest absolventů přijal do svých zaměstnaneckých řad mostecký magistrát v průběhu roku 2016 – 2017. Projekt byl nyní prodloužen do 30. 11. 2018. Zaměstnat je možné ale jen tři uchazeče. „Magistrát této možnosti využije a zaměstná dva pracovníky na oddělení kanceláře primátora a tajemníka a jednoho na oddělení odboru městského majetku,“ informovala tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Ke snížení dojde v personálním oddělení o tři funkční místa v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve věku 15 – 26 let. Vytvořeno bude jedno nové místo na oddělení registrací dopravy a komunikací odboru správních činností.

Semináře pro pěstouny

MOST – Radní schválili veřejnou zakázku na zajištění odborných vzdělávacích seminářů pro pěstouny za cenu více než dvě stě čtyři tisíc korun. Kromě toho také schválili veřejnou zakázku na konání dvou víkendových pobytů pro pěstouny společnosti Sociální centrum pro rodinu za cenu bezmála tři sta tisíc korun.

Kontejnery „pod zem“

MOST – Veřejnou zakázku na pořízení nových polopodzemních kontejnerů schválili mostečtí konšelé na posledním zasedání Rady města Mostu. Předmětem zakázky je dodávka kontejnerů na tříděný a komunální odpad o objemech tři a pět metrů krychlových po dobu tří let. Kontejnery budou shodné s polopodzemními kontejnery, které se ve městě už nacházejí.