Útrata za obnovu: čtrnáct miliónů

Litvínovští radní schválili plán obnovy majetku pro příští rok. Předpokládá náklady bezmála čtrnáct miliónů korun. Nejvíce plánuje město utratit za obnovu majetku ve školách.

Akční plán obnovy majetku pro rok 2017 vychází z provedených místních šetření jednotlivých objektů „Obnova majetku byla hodnocena z několika hledisek, a to dle stavu majetku, potřebnosti nebo využitelnosti a stanovených priorit realizace oprav s ohledem na dostupné finanční prostředky. Pod pojmem obnova se rozumí výdaje na opravy a nákupy neinvestičního charakteru. Investiční výdaje, rekonstrukce, modernizace, které jsou technickým zhodnocením, jsou předmětem Akčního plánu investic. Nejvíce vynaloží město na obnovu veřejného osvětlení, objektů městského úřadu ve Vodní a Tržní ulici a do škol a školek. Konkrétně pak na obnovu vzduchotechniky v budově 3 ZŠ nebo na rekonstrukce vnitřních prostor ve škole v Šafaříkově ulici,“ uvedl vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček. V letošním roce předpokládal plán obnovy celkové výdaje na obnovu objektů, veřejného osvětlení, městské služby a výpočetní techniku ve výši zhruba 10,5 miliónu korun. Na obnovu objektů byly vyčleněny 4 milióny korun, na veřejné osvětlení 2,5 miliónu, na městské služby 3 milióny a na výpočetní techniku 1 milión. Celkové prostředky na obnovu majetku do 31. 8. 2016 činily 3 177 000 korun. Z toho na obnovu objektů bylo do této doby vynaloženo téměř 900 tisíc korun, na obnovu veřejného osvětlení 1,79 mil. korun, na obnovu městských služeb téměř půl miliónu korun a obnovu výpočetní techniky třicet tisíc korun. Celkové předpokládané výdaje na obnovu pro roky 2016-2019 byly navrženy a schváleny zastupitelstvem města ve výši 40 miliónů korun.