V Litvínově a Mostě bude probíhat dopravní průzkum

V Litvínově a Mostě se uskutečnila veřejná setkání, na kterých byl představen Plán udržitelné městské mobility pro obě města. Návštěvníci se dozvěděli, proč tento strategický dokument vzniká, kdo se podílí na jeho zpracování a jak bude probíhat jeho příprava.
Zároveň byl představen způsob, jak se do procesu může zapojit i veřejnost a aktivně tak ovlivnit budoucí podobu dopravy v našem městě.
V průběhu března a dubna bude na území měst probíhat dopravní průzkum pomocí automatických kamer, který poskytne důležitá data pro další plánování.
Cílem je nastavit dlouhodobou a vyváženou strategii rozvoje dopravy s důrazem na kvalitu života, bezpečnost, dostupnost a šetrnost k životnímu prostředí. Plán se zaměří nejen na individuální automobilovou dopravu, ale také na rozvoj veřejné dopravy, cyklistiky a pěší dopravy, parkovací politiku, bezpečnost silničního provozu, snižování emisí a hluku i lepší dostupnost služeb