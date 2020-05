V pondělí 1. června v době od 8 do 15 hodin bude v ulicích Bří Čapků, Hornická, Františka Škroupa, Za Zámeckým dvorem, Fráni Šrámka, Prokopa Holého a Revoluční bude přerušena dodávka pitné vody. Oznámila to společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Důvodem je dříve oznámená plánovaná rekonstrukce vodovodu Most – Bří Čapků.

Přehled budov a domů, kterých se odstávka týká, najdete na: https://1url.cz/CzGCl