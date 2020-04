V Mostě začíná strojní čištění, přeparkovávat nemusíte!

Pracovníci Technických služeb města Mostu budou mít v těchto dnech napilno i přes prodloužení nařízení vlády ČR týkající se omezení volného pohybu osob. Otvírá se sběrný dvůr, přistaveny budou velkokapacitní kontejnery a od středy prvního dubna startuje strojní čištění.

Sběrný dvůr

Od středy 1. dubna 2020 bude plně v provozu sběrný dvůr v Zahradní ulici. Otevřen bude od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu a neděli pak od 10 do 14 hodin. Aby se omezil kontakt s lidmi, bude do areálu vpuštěn vždy pouze jeden zákazník. Opatření jsou nezbytná, buďte prosím ohleduplní.

Při jarním úklidu nebude třeba přeparkovávat vozidla

V plánovaných termínech začne také jarní čištění ulic. Tentokrát však nebudou u jednotlivých lokalit rozmisťovány dopravní značky o dočasném zákazu zastavení. „Mostečané nemusí v dubnové etapě řešit přeparkování svých vozidel. V žádném případě nebudeme vozidla odtahovat, úklid zahájíme na volně přístupných částech silnic a na chodnících,“ vysvětluje ředitel Technických služeb města Mostu Václav Zahradníček. Strojní čištění komunikací po zimě začíná 1. dubna 2020. Více informací zde https://www.tsmost.cz/harmonogramy-sluzeb/strojni-cisteni

Do ulic se vrací velkokapacitní kontejnery