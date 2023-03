V mosteckém Rokáči Vinohrady vystoupí 31. března DORISS

Mostecký hudební spolek zve v pátek 31. března večer na koncert do Rokáče Vinohrady. Před pár lety dala parta teplických muzikantů dohromady osobitý rockový projekt DORISS. Přestože se jedná o poměrně novou kapelu, její členové se pohybují na hudební scéně už více jak třicet let, coby členové úspěšných kapel. Honza Majerik se střídal na pódiu s kapelami jako Mewa, Hlahol, Joly Joker and the PBU, Natural a dalšími. Aleš Přibyl bubnuje srdcem i duší i pro Staré Časy. Baskytarista Míra Steiger a sólový kytarista Vláďa Straka obohacují mimo jiné legendární teplickou kapelu Kolostůj. Vyhráli soutěž na rádiu Sever a vystupovali na zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Se svým klipem ke skladbě Jízda se Doriss ukázali v rockové hitparádě na Óčku Star. V Rokáči Vinohrady jste je mohli vidět a slyšet s kapelami Black Sabáka a Kolostůj. Kluci hrají rockovou kytarovou muziku výhradně vlastní tvorby, hudbu složil a texty napsal kytarista Honza Majerik. DORISS je prostě rocková kapela s vlastní tvorbou a vlastní tváří.

Honza Majerik – sólový zpěv doprovodné kytary

Vláďa Straka – sólové kytary zpěv

Míra Steiger – basová kytara

Aleš Přibyl – bicí

Rezervace vstupenek zde: https://1url.cz/lr0V6