V zastavárně se napakoval

Kriminalisté objasnili lednovou vloupačku do mostecké zastavárny. Důsledným šetřením a vyhodnocením důkazního materiálu dospěli k závěru, že skutku se měl dopustit 35letý muž. Podle policistů v nočních hodinách násilně vstoupil do provozovny, ze které odcizil 46 kusů mobilních telefonů. Nezvaný zákazník bral ovšem i další zboží, které mu padlo do oka. Odnést měl i herní konzoli, 2 počítače, nože, 4 reproduktory a elektrokoloběžku. Na té dokonce z místa činu odjel. Poškozením obchodu a krádeží věcí napáchal škodu přesahující 200 tisíc korun. Policisté provedli u Mostečana na základě příkazu okresního soudu domovní prohlídku. Kriminalisté zajistili 9 mobilních telefonů, které vrátili oprávněnému majiteli zastavárny. Od vyšetřovatele si muž převzal sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádež vloupáním. V případě odsouzení mu pak hrozí až pětileté vězení.