Víte, co je nutné, než může odjet vlak? Přijďte v sobotu na simulátor do Třebívlic

Víte, co vše je nutné provést předtím než může odjet vlak? A chtěli byste si to zkusit? Zajeďte si v sobotu 24. července do Třebívlic, kde vám Chornický železniční klub od 10. do 15. hodiny ukáže na simulátoru, jak funguje řízení železničního provozu.

Simulátor představí, jak funguje řízení železničního provozu, a co vše musí výpravčí udělat, než postaví vlakovou cestu a na návěstidle se rozsvítí zelená. Zároveň uvidíte, jak funguje železniční přejezd, jak se na něm bezpečně chovat a zjistíte význam „pé“ čísel. Na návěstidle uvidíte význam barevných signálů – návěstí a zájemcům povypráví i o historii zabezpečení našich železnic. A pokud bude organizátor akce vědě,t zodpoví i vaše všetečné dotazy. Přijďte na třebívlickém nádraží dne 24.července od 10. do 15 hodin.