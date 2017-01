Vrátí se zpátky do Mostu zákaznické místo ČEZu?

Obyvatele nejen města Mostu, ale i sousedních obcí by mohlo zajímat, že město Most plánuje jednání se společností ČEZ o znovuzřízení zákaznického místa v Mostě. Lidé by se tak v případě vyřizování této agendy nemuseli trmácet až do nejbližšího Chomutova.

O umístění kanceláře společnosti ČEZ v Mostě se zajímá zastupitel města Mostu Jan Syrový (SMM). „Určitě všichni zaregistrovali, že nám z Mostu zmizela zákaznická kancelář ČEZu. Myslím si, že když je město Most druhým největším městem Ústeckého kraje a zároveň je město Most partnerem ČEZu, mohlo by město uvažovat o jednáních se společností o změně tak, aby lidé nemuseli dojíždět mimo Most, někam až do Chomutova?“ zjišťoval zastupitel Syrový. Primátor Jan Paparega ho ujistil, že to má radnice v plánu. „Bavili jsme se již o této věci s předsedy zastupitelských klubů a shodli jsme se, že o tom budeme s ČEZem jednat a pokusíme se je přesvědčit, aby tuto kancelář v Mostě opět zřídili,“ reagoval na dotaz první muž města. Kancelář ČEZu v Mostě v minulosti provozoval smluvní partner společnosti ČEZ.