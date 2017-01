ROK 2017 opět jinak (a lépe?). Převážně půjde o peníze

Z hypotéky je spotřebitelský úvěr

Hypotéka už není hypotéka, ale „spotřebitelský úvěr na bydlení“. Zákon nově reguluje všechny spotřebitelské úvěry, a to i ty zcela malé do pěti tisíc korun. Zákonem omezeny jsou i sankce za nesplácení úvěru. Maximálně jsou nyní sankce 200 000 Kč. Zprostředkovatelé těchto úvěrů budou muset mít licenci ČNB a nesmějí se řetězit. To povede k menšímu počtu finančních poradců, kteří ovšem budou poskytovat kvalitnější služby.

Více peněz pro nezaměstnané

Od 1. ledna se zvýšily maximální částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Od stejného data i limit povoleného výdělku v nekolidujícím zaměstnání pro registrované na úřadu práce nepobírající podporu. Maximální výše podpory pro rok 2017 je 15 600 Kč měsíčně. Při rekvalifikaci si nezaměstnaní mohou sáhnout až na 17 550 Kč.

Zvyšují se důchody

O výši valorizace rozhodla vláda. Základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč na celkových 2 550 Kč a procentní výměra o 2,2 %.

Minimální mzda bude opět vyšší

Minimální mzda se od letošního roku opět zvyšuje, tentokrát na 11 000 Kč měsíčně.

Sociální pojištění 2017

Minimální záloha na důchodové pojištění se pro letošní rok zvyšuje na 2 061 Kč. V případě vedlejší činnosti se záloha zvyšuje na 825 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2017 je 67 756 Kč.

Za darování krve a kostní dřeně odpočet daně

Zvyšuje se odpočet od základu daně za jeden odběr krve nebo jejích složek na 3 000 Kč. Dále pak za vstup do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk se plánuje jednorázový nárok na odpočet ve výši 8 000 Kč od základu daně.

Evidence tržeb od března pro všechny obchodníky

Novinkou je sleva na evidenci tržeb, kterou může uplatnit poplatník ve zdaňovacím období, kdy poprvé začal tržby evidovat. Sleva činí 5 000 Kč. EET začne platit od března 2017 pro skoro všechny obchodníky, kromě drobných výjimek a těch, kteří přijímají platby jen převodem z účtu na účet.

Nový řidičák pro osm set tisíc lidí

Během letošního roku vyprší platnost více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o průkazy vydané v roce 2007 s platností na 10 let. Bezplatně můžete řidičák vyměnit už tři měsíce před koncem platnosti původního průkazu. Nový vám vydají do 20 dní nebo ve zrychlené lhůtě do 5 pracovních dní, ale za příplatek 500 Kč

V restauraci si nezakouříte

Zákaz kouření má začít platit od 31. května, zakázáno bude kouření ve všech stravovacích zařízeních. Majitelé hospod už nebudou mít na výběr, zda je jejich hospoda kuřácká, nebo ne, a to ani v případě, že hospodu rozdělí příčkou.

Do školky povinně alespoň na rok

Od září navíc bude povinný poslední ročník předškolního vzdělávání.

Povinná je kontrola kotle

Kontrola kotle je povinná od 1. ledna 2017 pod hrozbou pokuty 20 tisíc korun.

Přijímačky na střední školu se sjednotily, povinná maturita z matematiky

Na jaře se poprvé plošně uskuteční jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol.

Pamlsky zmizely ze škol

Ze školních bufetů a automatů pro žáky ve věku povinné školní docházky v lednu zmizely nezdravé potraviny a nápoje. Požadavky vyhlášky nesplňuje většina běžných potravin. Děti si tak ve škole koupí pouze ovoce a zeleninu, případně neslazené výrobky z nich.

Před policisty pozor na ústa

Urážka policisty nebo úředníka by nově mohla přijít hodně draho. Nový přestupkový zákon totiž počítá s tím, že za takovýto přečin bude hrozit pokuta až deset tisíc korun. Desetinásobně, tedy na 100 tisíc korun, se má zvýšit maximální sankce za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby.

Za nezdravý návyk zaplatíte víc

O korunu na krabičku letos zdraží cigarety. Výrobci do ceny promítnou náklady na zavedení odpudivých obrázků, které povinně na přebal cigaret umisťují.

Průkazy budou mít elektronické čipy

Od letošního roku bude snazší kontakt s úřady. S průkazy s elektronickým čipem si totiž můžete řadu záležitostí vyřídit z domova přes internet.

Otcové dostanou týdenní dovolenou

Možnosti, aby se o děti formou placené rodičovské starali i muži, využívá v Česku kolem pěti tisíc z nich. Žen je na rodičovské v současné době okolo tří set tisíc. Od letošního roku začne platit možnost, že otcové budou moci čerpat týdenní otcovskou dovolenou. Během ní budou dostávat 70 % základu svého platu.

Pozor na sousedské vztahy

Pokud topíte nekvalitním palivem a váš komín kouří, může vás soused nahlásit úřadům. Úředníci mohou přijít k vám domů a zkontrolovat, čím topíte. A samozřejmě vás čeká pokuta.

Jiné značení pohonných hmot

Během letošního roku by se na čerpacích stanicích mělo objevit nové celoevropské značení pohonných hmot. Podle nových pravidel by měl být každý typ paliva označen určitým geometrickým obrazcem. Pro benzínová paliva E, u nafty B. Natural 95 E5 a nafta B7.

Do práce již od 15 i bez školy

Dosud platilo, že k výkonu závislé práce se smí zavázat pouze ten, kdo již oslavil 15. narozeniny, ale zároveň dokončil povinnou školní docházku. Jestliže jedna z podmínek splněna nebyla, nemohl dotyčný do práce jít. Od 1. ledna 2017 byla odstraněna podmínka ukončené povinné školní docházky. Nově tak postačí, když dovršíte věku 15 let.