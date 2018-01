Výlet do gastronomie: Vůně dobových pokrmů v zámku Valdštejnů

Do historie kulinářského umění můžete v zámku Valdštejnů nahlédnout od 20. ledna na výstavě Výlet do gastronomie za Valdštejnů, kterou ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádá Partnerský spolek Litvínov. Až do 30. března jsou pak díky Partnerskému spolku v zámku k vidění díla nejlepších evropských krajkářek. Obdivovat můžete dva tisíce sedm set krajkových obrázků naráz.

Díky projektu Zaniklé textilie v Krušnohoří jsou v zámku Valdštejnů k vidění stovky panelů s krajkovými kachlemi paličkované i šité krajky. „Partnerský spolek Litvínov navázal spolupráci s městem Oederan, které má ve své historii dlouholetou tradici textilní výroby. Ve společném projektu Zaniklé textilnictví v Krušnohoří seznamujeme veřejnost s podobným osudem textilnictví na obou stranách hranice. Výstava Krajka tradičně i netradičně je prvním počinem v projektu,“ říká ke spolupráci s německým a českým partnerem ředitelka partnerského spolku Marie Svačinová. Ve třech sálech zámku mohou návštěvníci obdivovat práci krajkářského klubu Herdulky a členek Klubu šité krajky při Oblastním muzeu v Chomutově, ale i krajkářek z mnoha zemí Evropy. „Myslím, že je dobře, že se podařilo takto soubornou výstavu uspořádat, protože krajka je dnes dost podceňovaným uměleckým řemeslem. Nová expozice ukazuje, že již zdaleka nejde jen o dečky na stolky, ale že je to živý doplněk oděvu nebo interiéru.

Děkujeme krajkářkám za jejich tvorbu, Slávce Brůnové a kolegyním z Chomutova za profesionální rady při instalaci a celému týmu kastelána zámku Ivana Lebera, protože bez nich by výstava nikdy nevznikla,“ dodává Marie Svačinová.

Od krajek k dobrému jídlu

Další výstavu, kterou Partnerský spolek Litvínov, tentokrát za podpory Ústeckého kraje a ve spolupráci s Destinační agenturou Krušné hory, v zámku připravuje, věnuje dobrému jídlu. Jedná se o takový malý výlet do historie gastronomie. Při zahájení výstavy 20. ledna se návštěvníci dozvědí více i o etiketě stolování za života Valdštejnů a budou mít dokonce šanci ochutnat pokrmy podle dobových receptů. „Smyslem celé výstavy je nechat nahlédnout do historie kuchaření, ale také přinést představu, jak mohla vypadat zámecká kuchyně, s čím se vařilo, více se dozvědět o černé kuchyni. Zase trochu ‚Historie všemi smysly, a to v současnosti‘. Tak se celý projekt podpořený Ústeckým krajem jmenuje. Při zahájení i ukončení výstavy bude nabídnuta i prohlídka zámku s historickým výkladem a při závěru 24. 2. ještě i přednáška o kulinaření v minulosti,“ představila výstavu Marie Svačinová.