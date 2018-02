Vysvědčení od Andělů, Drákuly a v bazénu…

„Těšení na vysvědčení“. I tak by se dal pojmenovat nápad sedmé základní školy v Mostě, která rozdávání pololetních vysvědčení pojala opravdu netradičně.

Například prvňáčci si přišli pro vysvědčení v doprovodu svých rodičů a příbuzných do sportovní haly přímo za Černými anděly. Děti převzaly vysvědčení z rukou házenkářského týmu, který nešetřil chválou za pěkné známky. Sedmá škola v ulici Jakuba Arbesa spolupracuje s úspěšným házenkářským klubem už řadu let a tak se zrodil nápad potěšit jak prvňáčky, tak i házenkářky. A podle ohlasů z obou táborů to stálo za to!

Zajímavé převzetí vysvědčení čekalo i na starší žáky prvního stupně, kteří si poslední den pololetí užili při divadelním představení v Divadle rozmanitostí. Po představení za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur předali dětem vysvědčení herci spolu s hrabětem Drákulou. Ten každému žákovi osobně potřásl rukou.

Na své si přišly dokonce i děti, které začátkem týdne odjely na školní zájezd do Tropical Islandu v Německu. Těm předali pedagogové vysvědčení o půlnoci v bazénu.