Winter Trial bude mít zastávku na mosteckém polygonu, dorazí i mistři světa

Mezinárodní dálková rally veteránských vozidel The Winter Trial 2017 bude mít po několika letech znovu zastávku také na mosteckém autodromu. Necelých 60 posádek v úterý 24. ledna mezi 10.30 a 11.30 hodin absolvuje jeden z náročných testů pravidelnosti na malém závodním okruhu, jenž je součástí výcvikových ploch polygonu.

Trasa letošního ročníku oblíbené soutěže historických automobilů vede z Nizozemska přes Německo a Českou republiku do Rakouska. Měří 2 500 kilometrů. Startovní listinu obohatí i dva mistři světa v rally z roku 1984, respektive 1983, jezdec Stig Blomqvist a navigátor Arne Hertz. Obě švédské legendy motoristického sportu spolu usednou do kokpitu vozu Saab 96. Zavzpomínají si tak na sezony 1971 a 1973, ve kterých spolu proháněli tento speciál po tratích automobilových soutěží.

„Zveme všechny fanoušky rally i krásných a elegantních veteránů, aby se přišli podívat. Vydrží-li do té doby navíc i sníh, bude přehlídka historických aut v plné akci zcela jistě skvělým zážitkem. Vstupné nevybíráme. Je však třeba pohlídat čas. V Mostě se posádky zdrží v úterý dopoledne skutečně jen něco přes hodinu, poté pokračují směr Liberec,“ láká na nevšední podívanou generální ředitel společnosti AUTODROM MOST Jiří Volovecký.

Startovní pole The Winter Trial tvoří 57 posádek ze sedmi zemí. Podle roku výroby jejich soutěžních vozů jsou rozděleny do kategorií Club (30) a Trial (27). Účastníci prestižní kategorie Trial pojedou kromě šesti etap navíc dva noční okruhy na Liberecku a Českokrumlovsku.

Veteránská soutěž odstartuje v neděli 22. ledna v hotelovém areálu zámku Château St. Gerlach poblíž města Maastricht na jihovýchodě Nizozemska. Během dvou dnů se posádky přes německou Fuldu, Karlovy Vary a Most dostanou na Liberecko, kde účastníci kategorie Trial absolvují na některých úsecích známých z Rally Bohemia úterní noční etapu.

Následně zavede itinerář soutěžní posádky přes Olomouc a vinice v okolí Hustopečí do lokality, která je dějištěm další tuzemské rallye. První vozidlo přijede do časové kontroly situované u veteránského muzea v jihočeských Jílovicích podle předběžného harmonogramu ve čtvrtek 26. ledna v 15.45 hodin, odtud bude celé startovní pole pokračovat do Svatého Janu nad Malší. Část rychlostní zkoušky využívané při Rallye Český Krumlov bude uzavřena pro veškerý provoz, a tak se diváci v případě pravého zimního počasí dočkají po pátého hodině odpolední velmi atraktivní podívané.

Zatímco kategorie Club bude ve čtvrtek pokračovat do cíle šesté etapy v rakouském Linci, necelá třicítka odvážnějších s vozidly vyrobenými do roku 1976 se vydá pod rouškou tmy po stopách krumlovské rallye. „Přesnou trasu, která dokonale prověří řidičské i navigační schopnosti všech účastníků, organizátoři zveřejní až několik dnů před startem. Již nyní však můžeme prozradit, že zblízka bude možné veterány spatřit během večerního přeskupení na náměstí v Kaplici,“ uvedl Pavel Kacerovský z agentury ČK motorsport, která nizozemským pořadatelům vypomáhá s organizací na českém území.

Závěrečná etapa sedmnáctého ročníku Winter Trialu se pojede v pátek. Cílovou destinací je malebné městečko Sankt Wolfgang, ležící na břehu jezera Wolfgangsee nedaleko rakouského Salcburku. Seznam přihlášených a podrobné informace zájemci najdou na webových stránkách www.thewintertrial.nl.