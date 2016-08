Z kanceláře primátora vyvedli psychopata

Strážníci městské policie byli vysláni ke kanceláři primátora města v budově magistrátu, kde se nacházel muž, který kouřil cigaretu. Jednapadesátiletý muž se rozhodl, že záležitosti týkající se dluhů za nájemné a energie bude řešit s primátorem města. „Službukonající strážník muže vyzval, aby se odebral z místa pryč, což však neučinil. Jelikož nedbal zákonné výzvy, byl z budovy vyveden s použitím donucovacích prostředků,“ informovala tisková mluvčí mostecké městské policie Ilona Kozlová. Za neuposlechnutí výzvy úřední osoby byla muži udělena bloková pokuta ve výši 2.000,- Kč.

Zanedlouho měli strážníci s „individuem“ z magistrátu znovu co do činění. V prodejně v ulici Lipová kolem sebe rozhazoval a ničil vše, co mu padlo pod ruku. Strážníci městské policie proto na místě 51letého muže zajistili. „Jelikož byl muž značně rozrušen a mluvil zmateně, byl sanitkou převezen do nemocnice,“ uvedla dále policejní mluvčí. Z důvodu nevyzpytatelnosti chování strážníci městské policie asistovali při převozu muže na psychiatrické oddělení nemocnice.