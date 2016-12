Závěrečným turnajem sezony byl memoriál Miroslava Čečelického

V Černčicích u Loun byl uspořádán závěrečný turnaj sezony 2016 v elektronických šipkách, kterého se zúčastnilo 46 mužů a 18 žen. Ten byl vyhlášen memoriálem Miroslava Čečelického.

Bojovalo se nejen o vítězství v tomto turnaji, ale i o body, které se jako poslední započítávaly do žebříčku jednotlivců a dvojic pro sezonu 2016. V turnaji mužů si první místo vybojoval Zdeněk Lacina z Mexika Chomutov, když ve finále porazil Václava Schieferdeckera z Ložiskové mafie Pšov. V turnaji žen vyhrála Žaneta Rödlová z týmu Kanec Most, která porazila ve finále Karlu Vicanovou, hrající za Splašené koně Most.

V turnaji dvojic mužů si druhé vítězství odvezl Zeněk Lacina společně s Antonínem Davídkem z Formanů Duchcov a v turnaji dvojic žen si první místo vybojovalo duo Karla Vicanová – Pavla Dvořáková z družstva Neuděláš nic Most.

Na závěr celého turnaje proběhlo vyhlášení všech žebříčků jednotlivců a dvojic, když v nejprestižnějším absolutním žebříčku za rok 2016 skončil na prvním místě mezi muži Václav Schieferdecker mladší. Mezi ženami si 1. místo vybojovala Žaneta Rödlová. V žebříčku dvojic se na 1. místě umístil Zdeněk Hájek z Red Hornets Písty a v ženách si toto 1. místo vybojovala Jana Ilenčíková z Ložiskové mafie Pšov.

„Všichni hráči předvedli vynikající výkony, ke kterým určitě přispěl i perfektně připravený sál, za což děkujeme hráčům z Václaváku Černčice. Přeji všem hráčům a hráčkám mnoho zdaru do nové sezony 2017,“ řekl za SČOŠS Jiří Minařík.