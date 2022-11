Zběsilá jízda v Litvínově

Policejní honičku mohli včerejšího dne zahlédnout litvínovští občané. Uniformovaná hlídka spatřila v před obědovém čase již známé vozidlo, které řídil 21letý Mostečan. O tom moc dobře policisté věděli, že nemá za volantem co dělat. Na výzvy k zastavení vozu motorista reagoval opačným způsobem. Přidal plyn a snažil se ujet. Policisté pronásledovali vozidlo Škoda litvínovskými ulicemi U Bílého sloupu, Studentská, Podkrušnohorská a Ukrajinská. Mostečan opětovné výzvy strážců zákona ignoroval a svojí jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Během zběsilého ujíždění se dokonce prohodil se spolujezdkyní, která seděla na zadním sedadle. Tento nebezpečný manévr nezůstal ovšem bez povšimnutí. V ulici Sokolská pronásledovaný automobil zastavil už se ženou za volantem. Ta se zprvu zdráhala otevřít dveře a nyní čelí podezření z přestupku. Původní předtucha policistů se potvrdila. Muž má několik platných zákazů řízení vydaných Městským úřadem v Brandýse nad Labem, Magistrátem města Mostu, ale i Okresním soudem v Mostě. Poslední z nich je platný teprve 4 měsíce a mladík nesmí řídit až do konce léta roku 2025. Při kontrole se podrobil testu na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle, a to s pozitivním výsledkem. Následné lékařské vyšetření odmítl. To mu při rozhodování o trestu určitě nepřilepší. Policisté řidiče na místě zadrželi a převezli na služebnu k výslechu. Tam si převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení může Mostečan strávit ve vězení až dva roky.