Žena upadla v bytě a nemohla si otevřít dveře

Litvínovští strážníci vyjeli na pomoc ženě na Meziboří, která ve svém bytě upadla, nebyla schopna se sama zvednout a otevřít dveře od bytu. Přes zavřené dveře volala žena o pomoc. Strážníkům se podařilo dveře otevřít. Ženu zvedli a položili do postele. Protože se jim ale nelíbil její zdravotní stav, přivolali rychlou záchrannou službu. Záchranář rozhodl o převozu ženy do mostecké nemocnice. Další byt, kde ležela nemohoucí žena, otevírali strážníci v ulici U Zámeckého parku. O pomoc je požádal syn majitelky bytu. Jeho matka v bytě upadla a nemohla se zvednout, aby mu otevřela a on neměl klíče. Strážníci byt otevřeli a ženě pomohli do postele. Tentokrát lékařská péče nebyla potřeba.