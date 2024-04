1. května ve 13 hodin se pro veřejnost slavnostně otevře mostecký park Střed

Park Střed je připravený na otevření. V úterý ráno již zmizel plot a park čeká na své představení veřejnosti. Znovu se zpřístupní po dvou letech, a to ve středu 1. května ve 13 hodin.

Celkové náklady na revitalizaci si vyžádaly přes 100 mil. Kč, s vícepracemi 118 mil.Kč. Zhruba polovinu by městu měly ušetřit dotace. Od nadace Proměny Karla Komárka získalo město 25 milionů korun. „Z těchto prostředků se financovaly projekční práce a architektonická soutěž. Nyní je ve hře ještě dotace až 40 milionů korun, kterou může město získat od IROP na zeleň a parkové úpravy,“ sdělil mostecký primátor Marek Hrvol.

V parku se dokončily poslední úpravy, zmizel už i plot. „Tak jak uvidí park návštěvníci na prvního máje, už zůstane. Nic víc se nebude přidávat ani upravovat. Kromě zeleně. V parku bylo nutno kácet, ale jen minimálně. Je tu totiž vysoce hodnotná zeleň a realizovala se také náhradní výsadba stromů. Realizovat se bude i nadále květinová výsadba,“ upřesnil primátor. V plánu jsou tu třeba květinové louky, které navrhli arboristé. Objevit by se měly v linii od třídy Budovatelů.

V parku se bude vyžadovat dodržování nového provozního řádu, který již schválili mostečtí radní. Bude na viditelných místech v parku. Město chce udržet park bezpečný a krásný po co nejdelší dobu.

„Provozovatelem a správcem parku je společnost Sportovní areály Most. Ta má také již připraveného hlídače, který bude mít park neustále pod kontrolou. K ochraně bezpečnosti pomůže také dvacet kamer, pravidelné pochůzky městských strážníků včetně asistentů prevence kriminality. Chceme, aby zůstal park bezpečný, aby tu nedocházelo k závadovému chování a ničení. Věříme, že se park stane navštěvovaným místem,“ říká Marek Hrvol. „Pokud by revitalizace parku byla jen v naší režii, tak bychom jej oplotili, je tu ale desetiletá udržitelnost. Případné oplocení by proto přicházelo do úvahy až poté,“ nevylučuje tuto možnost primátor. „Park slouží také jako propojka, lidé tudy chodí do práce a z práce, na tramvaj, takže průchod by se musel zachovat. Věřím, že do budoucna bude mít město zájem park udržet a případné oplocení se proto bude nabízet,“ dodává.

Provozní doba parku je od 7 do 22 hodin. Mimo provozní dobu je zakázáno se v parku zdržovat a užívat zařízení a vybavení parku. Průchod parkem je povolen bez omezení. V prostoru parku je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje vyjma vnitřních a venkovních prostor kavárny. Kouřit se smí pouze na vyhrazených místech či venkovních prostorách kavárny. Nesmí se vstupovat do vody v prostoru vodního prvku a vhazovat jakékoliv předměty do vody či jiné znečišťování vody ve vodním prvku.

K omezení zákazu kouření mimo vyznačené prostory město přistupuje i s ohledem na režim, který vyžaduje nadace Proměny pro všechny velké parky, na kterých participovala. Vstup do parku bude povolený i se psy, pouze však na vodítku. K dispozici tu jsou stojany na pytlíky pro exkrementy. „Pokusili jsme se zahrnout do provozního řádu vše, co by mohlo v případě nedodržování činit problémy. Městská policie bude mít jasné nástroje, aby byl v parku dodržen pořádek a bezpečnost,“ zdůvodnil primátor.