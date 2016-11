SKANDÁL, KORUPCE, na zastupitelstvu zněla ostrá slova

Na dnešním jednání zastupitelů v Litvínově zněla ostrá slova. Opoziční zastupitelé označili usnesení zvyšující pravomoc rady města rozhodovat o veřejných zakázkách až do patnácti miliónů korun za nejskandálnější usnesení posledních deseti let. Při rozhodování o pronájmu pozemků se v diskuzi mluvilo o korupci.

Dvanácti hlasy schválila koalice v Litvínově změnu, kterou dává radě města pravomoc rozhodovat o veřejných zakázkách do patnácti miliónů korun. Posledních deset let přitom o zakázkách nad šest miliónů korun rozhodovalo výhradně zastupitelstvo města. „Vítězná strana této koalice měla transparentnost hospodaření města ve svém volebním programu. Najednou chce ale změnit pravidlo, které platilo deset let,“ horlil Daniel Volák (Otevřená radnice). „Vždy to fungovalo. Zastupitelé měli přehled o zahájení zadávacího řízení, o zadávacích podmínkách, jmenování komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek i o výběru nejvhodnější nabídky u všech veřejných zakázek nad šest miliónů korun. Nyní má být většina veřejných zakázek záležitostí pouze sedmi radních,“ projevil nesouhlas také Martin Klika (ČSSD). Starostka města Kamila Bláhová (ANO) nesouhlasí s tím, že se sníží transparentnost zadávání veřejných zakázek: “Občané města i zastupitelé mají možnost sledovat veřejné zakázky na EZAK (elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek). Nechceme zastupitelstvo zahlcovat materiály, o kterých může rozhodnout rada msta.“ Opoziční zastupitele ale podle jejich vyjádření projednávání veřejných zakázek nijak neobtěžuje. „Jen nás zahlcujte informacemi, jak chcete utrácet peníze města. Občané se k informacím o veřejných zakázkách mohou složitě doklikat na internetu, ale už nebudou veřejně projednávány. Rada si tímto stáhla pravomoci, které mělo zastupitelstvo. To je nejskandálnější rozhodnutí za posledních deset let,“ prohlásil dále Daniel Volák. Na smířlivější notu zahrál Vlastimil Doležal (STAN), když opozici nabídl, že po šesti měsících nová pravidla společně vyhodnotí. „Posoudíme, zda nám skutečně nová pravidla přinesla takové výhody, jak očekáváme. Společně najdeme řešení, které by nám vyhovovalo,“ uklidňoval emoce Vlastimil Doležal.

Spory mezi koalicí a opozicí zahořely také po vystoupení občana, který upozornil na nestandardní postup rady města. V červnu mu rada schválila pronájem pozemku, který je v blízkosti jeho domu. Původní pronajímatel se o pozemek nestará. Pozemek je zanedbaný a majitel domu, který měl pozemek v pronájmu dříve, žije v Praze a do Litvínova se vrací jen občas. Už v listopadu ale rada města změnila názor. Nájemní smlouvu zrušila a pozemek vrátila do nájmu původnímu pronajímateli. „Rada najednou bez jasného důvodu zrušila smlouvu, kterou schválila před třemi měsíci. Buďto neměla pozemek v červnu pronajímat, nebo neměla smlouvu nyní tak ostudně rušit. Navíc za deset dnů od konání rady města nikdo nedal těm lidem informaci o tom, že je smlouva zrušena. Dozvěděli se to až z internetu,“ poukázal na nesrovnalosti v rozhodování rady města, ve kterém je podle Daniela Voláka tak trochu cítit korupci. Zastupitelé se nakonec dohodli na usnesení, kterým radě města nařizují revokovat sporné usnesení.