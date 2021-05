Agresora vykázali policisté z domu

Policisté obvodního oddělení na základě oznámení řešili na Mostecku případ domácího násilí. Muž ve věku 42 let měl v jednom mosteckém parku po předchozí hádce nadávat své přítelkyni a následně se uchýlil i k fyzickému násilí. Cestou k domovu měl ženu slovně napadat a strkat do ní. Doma měl ničit majetek bytu. Šetřením policistů v místě bydliště dvojice bylo zjištěno, že k útokům dochází již delší dobu a to i za přítomnosti dětí. Na základě zjištěných skutečností policisté přistoupili k zákonnému opatření a u muže, u kterého lze předpokládat, že v útocích bude pokračovat, využili oprávnění dle zákona o Policii ČR a násilnou osobu ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí vykázali na dobu 10 dnů. Případ napadení je šetřen v přestupkovém řízení. Mostecká policie letos vykázala z domácnosti již pět osob, z toho čtyři muže.

Domácí násilí může být fyzické, psychické, sexuální, ekonomické nebo násilí mezi blízkými osobami. Útoky se opakují, agresivita stupňuje.

může být fyzické, psychické, sexuální, ekonomické nebo násilí mezi blízkými osobami. Útoky se opakují, agresivita stupňuje. Je nebezpečné, neboť je skryté „za zavřenými dveřmi“ před zraky veřejnosti a státních orgánů.

Nikdy netrpte sebemenší projevy omezování, útisku a násilí!

Může začínat i mírnějšími projevy okřikování, ponižování, omezování a přikazování…

Toto jednání je nutné zastavit v samém počátku, pokud se promění v násilí závažnějšího charakteru, již nebude ve vašich silách toto zastavit!

Pokud situaci nezvládnete, hledejte pomoc u odborníků např. u lékaře nebo na linkách důvěry, které fungují v nepřetržitém provozu.

Bezpečnostní plán

Pokud se necítíte bezpečně, připravte se na možnosti ochrany pro případ dalšího násilného útoku.

Shromážděte si důležitá telefonní čísla pro případ potřeby (např. policie, intervenční centrum, azylový dům, vaši přátelé apod.)

Informujte rodinu, přátelé či sousedy, kteří by vám mohli poskytnout krátkodobý úkryt.

Mějte připravené smluvené znamení pro sousedy v případě ohrožení.

Vytvořte si bezpečnostní zavazadlo pro případ odchodu z domova, kde budete mít uloženy všechny potřebné věci jako např. doklady, dokumenty, léky, peníze, kreditní karty, oblečení apod. I toto zavazadlo je možné ponechat na bezpečném místě mimo domov.

Řešení problému domácího násilí není pro oběť nikdy jednoduchou záležitostí a vyžaduje to velkou dávku odvahy a síly. Je potřeba aby se oběť nebála obrátit na policii a další instituce, které ji mohou poradit a pomoci. Každý kdo má podezření na probíhající domácí násilí ve svém okolí, by měl na tento problém upozornit, třeba jen pouhým předáním informací na příslušné instituce.

Telefonickou pomoc naleznete na těchto linkách:

Bílý kruh bezpečí – 116 006

Linka DONA – 251 51 13 13

Policie ČR – 158