Autodrom a hipodrom si řekly „ANO“

Mostecký hipodrom a mostecký autodrom si řekly „ANO“. V novodobé historii obou závodišť jde o přelomový akt ve vzájemné spolupráci.

Dostihová dráha Hipodrom Most se stala partnerem mosteckého autodromu. O stvrzení spolupráce informovali začátkem tohoto týdne zástupci obou společností. Dosud žádná konkrétní dohoda mezi oběma závodišti neexistovala. Oba subjekty dosud vystupovaly v pozici solitérů. „Máme mnoho společného. Oba areály vznikly na výsypkách hnědouhelných lomů a svým zaměřením nejen po sportovní stránce, ale také společenským významem patří k tomu nejlepšímu, čím se může Most pochlubit. Společně také nezanedbatelnou měrou oživujeme turistický ruch. Na automobilové a motocyklové závody, na koňské dostihy a další zajímavé akce pro zájemce napříč generacemi přijíždějí každým rokem tisíce lidí nejen z různých koutů Čech, ale z celé Evropy a dalších světových kontinentů,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Další vazbou mezi autodromem a hipodromem jsou podle ní koně. „Je to impozantní, elegantní a chytré zvíře. Pohled na ta nádherná stvoření na dostihové dráze fascinuje. A to samé platí i pro koně pod kapotou silných a rychlých strojů na našem závodním okruhu,“ vysvětlila.

Uzavření partnerství označil ředitel společnosti HIPODROM MOST Jakub Šimůnek za důležitou etapu v dosavadní historii obou areálů. „Dohodu umožnila názorová shoda nových majitelů hipodromu a autodromu. Jejím základem je vzájemná podpora, nejen při propagaci akcí, ale zejména při nezbytném rozvoji a modernizaci obou areálů. Společnými silami snáze naplníme vytčený cíl, jímž je zvýšení kvality zázemí a servisu pro týmy a samozřejmě pro diváky,“ doplnil Jakub Šimůnek.

Hipodrom Most je součástí rekultivačního parku Velebudice, který patří mezi špičkové projekty tzv. české rekultivační školy, s respektem uznávané na celém světě. V souvislosti s úvahami o využití Velebudické výsypky byl v roce 1973 zpracován záměr vybudování rekultivačního parku jako areálu odpočinku a zdraví, jehož dominantou se stane dostihová dráha. Smyslem a cílem veškerého úsilí bylo navrátit mrtvým plochám výsypkových prostor jejich společenský význam. Naprostá většina evropských dostihových drah je vybudována na urovnaných přírodních terénech. Proto nejen u nás, ale i v evropském měřítku, je stavba mostecké dostihové dráhy, zejména její provedení od základů, téměř unikátní záležitostí.

Akciová společnost AUTODROM MOST provozuje stejnojmenný závodní okruh. Budoval se v letech 1978 až 1983 v místě bývalého povrchového hnědouhelného dolu Vrbenský. Nápad na stavbu autodromu sice vznikl v souvislosti s automobilovými a motocyklovými závody, hned od počátku se ovšem počítalo s jeho využitím i pro jiné účely. Autodrom tak brzy ožil také testováním závodních i nově vyvíjených vozů, výcvikem řidičů speciálních vozidel sanitních, hasičských nebo policejních, závodnickými školami či kurzy bezpečné jízdy. Tuto úlohu převzal později polygon, vybudovaný v areálu závodního okruhu v roce 2005. Stále je největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu v České republice. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých druhů a tonáží.