Architektonickou soutěž na Repre odmítá i jeho tvůrce

Spory o to, zda by mělo či nemělo město vyhlásit architektonickou soutěž na rekonstrukci kulturního domu Repre, jsou zřejmě definitivně uzavřeny. Architektonickou soutěž, za kterou bojují občané města, totiž odmítá původní architekt Repre.

Už několik měsíců sílí hlasy veřejnosti, a to včetně odborné, aby město vyhlásilo architektonickou soutěž na rekonstrukci kulturního domu Repre. Občané to přišli vyjádřit opakovaně i na poslední zasedání mosteckých zastupitelů. Nelíbí se jim, že chce město rozhodovat o dominantě v samotném centru města bez nich. „Je nám líto, že se vedení města rozhodlo konat v rozporu s celonárodním dokumentem a v rozporu České komory architektů a také v rozporu s názorem odborné veřejnosti a vůlí obyvatel města,“ sdělila zastupitelům Jana Jungmannová v diskusi občanů města. Radnice ale trvá na svém, že architektonická soutěž není třeba. „Jedná se pouze o rekonstrukci stávající budovy. Máme za to, že pro architektonickou soutěž v tomto případě s ohledem na limitaci obvodových zdí a hmotu jako takovou společně s využitelností prostoru, do něhož chceme přestěhovat knihovnu, tu není příliš velký prostor,“ sdělil před časem primátor. Nyní přišlo vedení města navíc i s argumentem, že si architektonickou soutěž nepřeje samotný tvůrce Repre. „Vyhlásit architektonickou soutěž na rekonstrukci není možné, protože s pořádáním takové soutěže v rámci předprojektové a projektové přípravy rekonstrukce vyslovil nesouhlas Mojmír Böhm, který jako architekt kulturní dům Repre vytvořil,“ uvedl tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák.

Kulturní dům Repre čeká rozsáhlá rekonstrukce, která by jej měla proměnit v multikulturní a moderní centrum 21. století. Jeho vzhled by po rekonstrukci měl respektovat stávající architektonickou podobu objektu.

V současné době probíhá veřejná zakázka na projektovou dokumentaci, jejíž předpokládané náklady činí 15 milionů korun. S projektem počítá město nejpozději v první čtvrtině příštího roku. Začít s rekonstrukcí by se podle radnice mohlo, pokud se neobjeví žádné komplikace, rovněž ještě v příštím roce.

Budoucí využití Repre bude těžit z jeho výhodné polohy v centru města a jeho urbanistických a architektonických kvalit. Sídlit by v něm měla například městská knihovna, která se dlouhodobě potýká s nevyhovujícími prostory. Planetárium, restaurace či moderní kinosál, který zase nahradí stávající kino Kosmos.