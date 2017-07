Autodrom zahájil prodej vstupenek on-line

AUTODROM MOST přichází s další novinkou. Návštěvníci areálu si na závody a akce nyní mohou zakoupit vstupenky také prostřednictvím on-line systému.

„Odpadá tak zasílání papírových vstupenek přes distribuční společnosti, což vzhledem k poštovnému cenu prodražovalo zhruba o 100 korun,“ vysvětlila hlavní výhodu nového systému obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.

On-line systém už funguje pro všechny druhy vstupenek na závody a akce autodromu až do října letošního roku. Jsou tedy k mání i e-vstupenky na jubilejní 25. ročník Czech Truck Prix o prvním zářijovém víkendu nebo na The Most Show o víkendu 29. a 30. července. „Další nepopiratelnou výhodou je, že návštěvník při nákupu v on-line systému neriskuje případné fronty u kasy. V případě The Most Show také ušetří. Zatímco e-vstupenka vyjde na 150 korun, na místě bude lístek o 50 korun dražší,“ uvedla Jana Svobodová.

Vstupenku si zájemce zakoupí na webových stránkách autodromu. Nový on-line systém umožní vytištění e-vstupenky s čárovým kódem, její majitel se jí pak prokáže při vstupu do areálu autodromu. „Dosud fungovala jen elektronická objednávka vstupenky, kterou jsme poté zasílali na adresu objednatele,“ upřesnila Jana Svobodová.

Po počátečních drobných problémech při zavádění systému je podle ředitelky nyní již plně funkční a počet on-line prodaných vstupenek se každým dnem zvyšuje. „Samozřejmě, nemůžeme vyloučit, že se nějaké potíže ještě nevyskytnout. Vždy je operačně a v co nejkratším možném čase řešíme. Pokud se přesto nějaká chyba vyskytne, lidé nám mohou zavolat a my se s nimi konkrétně domluvíme. Kontakty najdou na našich webových stránkách www.autodrom-most.cz“ doplnila Jana Svobodová.