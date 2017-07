Sporťásky (28. týden)

Most bude hostitelem tenisového ME

Tenisové juniorky se sjedou do Mostu. Na dvorcích zdejšího TK Most se totiž uskuteční mistrovství Evropy juniorek. Hrát se bude celý týden, tedy ve dnech 23. – 30. července.

Útočník Divíšek zamířil do Prostějova

Zkušený hokejový útočník Tomáš Divíšek, odchovanec mosteckého hokeje, po neúspěšné sezoně v Mostě, která znamenala pro HC Most pokles do II. ligy, zamířil do celku Jestřáby Prostějov, kde bude opět hrát WSM ligu.

Černí andělé si ligu mistrů nezahrají

Evropská házenkářská federace DHK Baník Most bez jakýchkoliv komentářů nebo zdůvodnění jako klub nepřijala do ligy mistrů. Na odůvodnění Černí andělé čekají, jakmile bude vedení důvody znát, slíbilo, že fanoušky bude informovat.

Souš vstoupí do divize v derby

Derby utkání hned na úvod. Takové je rozlosování nového ročníku fotbalové divizní skupiny B. Náš jediný zástupce Baník Souš v něm totiž změří síly s nováčkem FK SEKO Louny. Hrát se bude 13. srpna v Lounech.

Sloučený klub začne sezonu v Brné

Na hřišti v Brné, kde v posledním kole uplynulé sezony utrpěl Litvínov debakl 17:1, začne novou sezonu nově vytvořený sloučený klub Horní Jiřetín/Litvínov. Hrát zde budou v sobotu 12. srpna.

Mostecký fotbalový klub se představí doma

Po sestupu z divize se hráči Mosteckého fotbalového klubu představí v úvodním kole krajského přeboru na domácí půdě v Čepirohách. Jejich prvním soupeřem v nové soutěži bude v sobotu 12. srpna od 17 hodin celek FK Jílové.

Laibl oslavil 65. narozeniny

Někdejší hráč Mostu a později jeho trenér Jan Laibl oslavil 65. narozeniny. Jako gratulanti mu přijeli popřát fotbalisté staré gardy Baníku Most, kteří se v exhibici na počest jubilanta střetli s celkem IZOS Libočnany.