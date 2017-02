Autodrom otevře o prázdninách velký závodní okruh i školákům

Mostecký autodrom otevře o pololetních prázdninách v pátek 3. února velký závodní okruh veřejnosti. Nejen školáci si tak od 9 do 16 hodin mohou zajezdit na běžkách, nebo se jen po okruhu projít. Příležitost k prohlídce dráhy „na vlastní nohy“ ale mají všichni. Rodiny mohou vyvézt potomky na sáňkách či bobech a provětrat i své psí mazlíčky.

„Počasí je ideální. Připadl sníh, takže na zasypanou bílou dráhu je skutečně nezvyklý pohled. Podmínky pro běžkaře jsou skvělé. Okruh je dlouhý 4,212 kilometru. Soutěživí sportovci si tak mohou změřit, za jak dlouho se jim podaří kolečko oběhnout,“ láká do areálu autodromu eventová manažerka Autodromu Most Veronika Raková.

Zajímavou nabídku má i pro milence, manžele či partnerské páry. „Velký okruh chceme otevřít také v úterý 14. února na svátek Valentýna, který patří všem zamilovaným. Po dráze už nám běhalo psí spřežení s musherkou, nyní uvažujeme i o mohutnějších, avšak také přátelských a ušlechtilých zvířatech. Jednání s jejich majitelkou však pokračují, víc tedy prozradit nemohu. Co kdyby záměr nevyšel,“ doplnila manažerka.

Pro běžkaře, chodce a další návštěvníky se velký okruh autodromu otevřel poprvé v úterý 24. ledna. „Nápad měl velmi pozitivní ohlas. I proto jej nyní opakujeme a dáváme tak zároveň příležitost užít si zimních radovánek školákům, kteří mají volno,“ upřesnila Raková.

Po celou zimu také pokračují oblíbené volné jízdy pro amatérské jezdce vlastním vozem po závodním okruhu The Most Winter Challenge. Zatím nejvíce motoristických nadšenců do Mostu dorazilo v sobotu 28. ledna. Ustanovili zároveň rekord, který představuje celkem 124 jízd po okruhu v jeden den. Další volné jízdy se uskuteční v sobotu 11. a 25. února. Jezdí se za každého počasí, vždy od 10 do 16 hodin.