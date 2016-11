Během adventních víkendů pojedou autobusy z Teplic do Prahy každou hodinu, Arriva vypraví posilové spoje

Od druhého adventního víkendu, tedy od soboty 3. prosince, přidá Arriva na linku z Teplic do Prahy mimořádné posilové spoje, protože očekává v době předvánočních nákupů větší množství cestujících. Arriva Expressy pojedou během adventních víkendů dokonce každou hodinu. Kupovat jízdenky na posilové spoje je možné už teď v předprodeji i na stránkách www.arrivaexpress.cz

„Před Vánoci lidé vždy více cestují, proto přidáme do jízdního řádu posilové spoje. Počítáme, že zájem o cesty do Prahy bude veliký, lidé budou vyrážet za nákupy i na vánoční trhy,“ říká ředitel Arriva Teplice, Petr Havlík. „Mezi sedmou ráno a osmou večer pojede z Teplic do Prahy autobus každou hodinu, z Prahy pojedeme v hodinovém intervalu až do 22:10. Poprvé pojedou posilové spoje v sobotu 3. prosince a posledním dnem adventního posíleného provozu bude neděle 18. prosince.“

Adventní jízdní řád, platí o sobotách a nedělích od 3. 12. do 18. 12. 2016

Teplice, Celní 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 Teplice, Benešovo náměstí 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 Teplice, Pražská 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 19:08 20:08 21:08 Praha, Holešovice * 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10

* Příjezd

Praha, Holešovice 9:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:10 Teplice, Pražská 10:03 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33 | Teplice, Benešovo náměstí 10:06 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36 23:18 Teplice, Hlavní nádraží 10:08 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:30 Teplice, Celní * 10:10 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 |

Poslední spoj ve 22:10 z Prahy do Teplic zastaví tradičně v Teplicích na více zastávkách, aby rozvezl cestující co nejblíže k jejich domovům, zastaví tak na zastávkách Prosetice, Opavská, Bílá cesta, Topolová, Zámecká zahrada, Hlavní nádraží, Plavecká hala, Šanov II, Trnovany Pluto a Luna.

Na všech spojích budou nasazeny moderní autobusy značky MAN s kapacitou 59 míst k sezení, wi-fi připojením k internetu, polohovatelnými sedačkami, USB dobíječi a zásuvkami na 230 voltů u každého sedadla. „Není to ani měsíc, co jsme investovali do úplně nových autobusů. Zlepšili jsme tak komfort pro cestující a zvýšili bezpečnost, protože všechna sedadla v našich autobusech na této lince mají bezpečnostní pásy,“ dodal Petr Havlík.

Jízdenky jsou výhodnější přes internet

Jízdenky si mohou lidé pořídit také v předprodeji, nebo na internetu. „Zájem ze strany cestujících je opravdu velký, chceme zvýhodnit ty, kteří si zajistí jízdenku s předstihem. Má to celou řadu výhod. Máte rezervované místo, jízdenka je levnější a v případě internetového nákupu ji můžete navíc do 30 minut před odjezdem

v e-shopu zase vrátit bez jakéhokoliv udávání důvodu. Můžete si cestu bez problému na poslední chvíli rozmyslet nebo ji přeložit,“ popisuje Petr Havlík důvod, proč jsou jízdenky přes internet o 10 korun levnější. Základní jízdné stojí až při nákupu v autobuse u řidiče 69 korun, při nákupu přes internet, nebo v předprodeji jen 59 korun.