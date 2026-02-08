Černí andělé otevírají „Andělskou školičku pro nejmenší“

Mostecké házenkářky otevírají ANDĚLSKOU ŠKOLIČKU PRO NEJMENŠÍ
ANDĚLSKÁ ŠKOLIČKA je určena pro holčičky 4-6 let. Čekají je hry plné smíchu a radosti, tréninky, které zlepší jejich obratnost, šikovnost i rovnováhu, hodné a zkušené trenérky a pousta sportovních chvilek.
Školička začíná 11. února a probíhá každou středu od 16:00 do 17:00 v tělocvičně (budova 2) Podkrušnohorského gymnázia Most v ulici Majakovského 2343. Trenérka: Nikola Bartásková.
První ZKUŠEBNÍ hodina je ZDARMA! Dále pak 15 lekcí – 3000 Kč. Každé dítě dostane ZDARMA TRIČKO!
Kontakt pro objednání kurzu: Lucia Mikulčík, tel. 776 722 231 | email: mikulciklucia@gmail.com