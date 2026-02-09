Na plátno mosteckého kina Kosmos míří 9. a 10. února Stray Kids: The domiATE Experience

Stray Kids: The domiATE Experience míří na plátno Kina Kosmos. To prostě chcete vidět NAŽIVO, ne jen na mobilu! Promítá se 9. a 10. února, vstupenky jsou k zakoupení on-line na www.kinomost.cz. Stray Kids: The domiATE Experience je koncertní film jihokorejské K-popové skupiny Stray Kids, který je na plátnech od 6. února.
Jedná se o filmovou projekci gigantických koncertů skupiny z dominATE World Tour — především z vystoupení na SoFi Stadium v Los Angeles — doplněnou o záběry ze zákulisí a dokumentární segmenty. Film nabídne živé vystoupení s energickou choreografií a hity skupiny, které zachycuje atmosféru toho nejlepšího z jejich turné, exkluzivní momenty z příprav, zákulisí a osobní rozhovory s členy, záběry nasnímané profesionální kamerou, které mají dát pocit „z první řady“ i těm, kteří koncert nezažili naživo.