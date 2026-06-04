Chcete pracovat v Týmu duševní tísně Diakonie Most?

Diakonie Most HLEDÁ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / PRACOVNICI!
Do Týmu duševního zdraví pro děti a mladé lidi v Mostě hledá mostecká diakonie kolegu či kolegyni se zájmem o tuto problematiku, kteří chtějí dělat smysluplnou práci v multidisciplinárním týmu.
Požadované vzdělání: Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. (VOŠ/VŠ v oboru).
Řidičské oprávnění: Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič pro výkon práce v terénu).
Zaměření: Orientace v problematice péče o duševní zdraví dětí a mládeže.
Nástup: Od 1. 9. 2026 nebo dle domluvy (místo výkonu práce Most, J. Seiferta).
Kompletní podmínky, veškeré požadavky a kontakt pro přihlášení najdete na: