Na jezeře Milada se 6. června chystá velkolepý festival

Přijďte si 6. června připomenout a hlavně užít významné historické události na historický festival u jezera Milada!
Na letošní rok připadají výročí dvou velkých bitev, ke kterým došlo nedaleko Ústí nad Labem. Devět set let uběhlo od bitvy u Chlumce, k níž došlo 18. 2.1126 a šest set let od bitvy u Ústí nad Labem, známé též jako bitva na Běhání, která se udála 16. 6.
1426.
Můžete se těšit na dva historické tábory, historické stánky, program s ukázkami dobového vojenství, hudební doprovod, dětské programy a mnoho dalšího. Vrcholem středověkého festivalu budou dvě rekonstrukce bitev, každá z jednoho historického období. Vstup je zdarma. Akce navazuje na Středověkou muzejní noc, která se koná v pátek 5. června. Hlavní organizátor je Oblastní muzeum v Ústí nad Labem. Festival se koná za finanční
podpory Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem ve spolupráci se státním podnikem Diamo.