Do Mostu dorazil vánoční strom a už se zdobí

Na mostecké náměstí už dorazil vánoční strom. V těchto chvílích se už obléká do slavnostního hávu a připravuje se na slavnostní rozsvícení, které je tentokrát naplánováno na neděli 27. listopadu v 17 hodin. Kulturní program, o který se tentokrát postarají dětský sbor Základní umělecké školy F. L. Gassmanna a Marek Ztracený, začne již o hodinu dříve. Tentýž den budou zahájeny i Vánoční trhy, které oproti předchozím letům potrvají plných 26 dní a skončí až 22. prosince. Vždy o víkendu pak bude v podvečerních hodinách (obvykle od 15:30 do 19 hodin) připraveno několik vystoupení. Podobný program je v příloze pod článkem. Připraveno bude i předání světla svaté Barbory (v pátek 2. prosince), Ježíškovská pošta nebo adventní koncerty. Novinkou bude i mírně pozměněná vánoční výzdoba, neboť kašna na 1. náměstí bude například upravena do podoby adventního věnce, na němž bude každý víkend rozsvícena jedna svíčka.