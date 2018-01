Drážďanský veletrh se může směle měřit s těmi světovými, říká radní pro cestovní ruch Matouš

Zimní měsíce nejsou spojeny jen se zájezdy do hor, ale také s veletrhy cestovního ruchu, které lákají turisty na krátké výlety či dovolenou. Nebylo tomu jinak ani na největším veletrhu cestovního ruchu ve východním Německu Reisemesse Dresden, který cílil na návštěvníky poslední lednový víkend v nedalekých Drážďanech.

Na ploše více než 20 000 metrů čtverečních se představilo téměř 400 vystavovatelů. Představily se zde nejen evropské destinace nabízející nespočet výletů a zážitků, ale i ty vzdálenější exotické. Letos se veletrh zaměřil na Skandinávii a daleký sever, kde se turistům otevírá příroda plná nekonečně rozlehlých lesů, jezer, pobřeží a fjordů.

Mezi významnými vystavovateli nechyběl ani Ústecký kraj, který se na drážďanském veletrhu prezentuje pravidelně a letos již potřetí po sobě s vlastní expozicí. Společně s Ústeckým krajem jako takovým se zde prezentovala města Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, destinační agentura České středohoří a Krušné hory. Dále agentura Visit Teplice, hotel Clarion Ústí nad Labem a Lázně Teplice. Součástí krajské expozice byl také porcelán z Dubí, kde probíhalo zdobení tradičního českého cibuláku, které návštěvníkům přiblížilo, jak takový skvost vůbec vzniká. Když se řekne Ústecký kraj, tak se většině vybaví také chmel a dobré pivo, i proto byla expozice obohacena o třídenní ochutnávku piva teplického pivovaru Monopol. Nabídka byla tedy rozhodně pestrá. To může potvrdit také radní pro cestovní ruch a regionální rozvoj Zdeněk Matouš, který do Drážďan zavítal.

Jezdíte na veletrhy, kde se Ústecký kraj prezentuje pravidelně?

Samozřejmě, že veletrhů, které jsou v bezprostřední blízkosti, se účastním pravidelně, ale měl jsem tu možnost zúčastnit se také vzdálenějších veletrhů mimo Evropu a to třeba v Pekingu. Naposledy jsem byl právě v Drážďanech, kde se mi líbilo velice, překvapil mě hlavně velký počet účastníků, který se vyrovná i veletrhům světového formátu. Mile mě překvapila řada doprovodných akcí, které veletrh doprovázely i propagace vzdálenějších destinací. I proto jsem velmi rád, že jsme se mohli jako Ústecký kraj na takto významném veletrhu prezentovat a zacílit na další turisty, kteří k nám do kraje mohou v budoucnu zavítat právě díky tipům, které získali u našeho stánku.

Co na veletrhu sám osobně vyhledáváte?

Zajímám se jak o nové technologie v cestovním ruchu, tak o nějaké kuriozity. A v Drážďanech jsem nemusel jít daleko, protože hned v rámci naší expozice se prezentoval partnerský region Ostróda, který návštěvníkům představoval svůj unikátní systém kanálů, který je vlastně jediný na světě. Takže vyhledávám takovéto zajímavosti nebo i jiné možnosti cestování, s malým synkem jsme prolezli i řadu karavanů, které jsou pro mě synonymem svobody v rámci cestování.

Jak hodnotíte turistický ruch v regionu za poslední období?

Jsem velmi rád, že návštěvnost Ústeckého kraje v posledních letech stále stoupá a dokonce se sem turisté vrací. Myslím si, že je to i díky naší aktivní prezentaci na veletrzích nejen v rámci republiky, ale i za hranicemi a kvalitními propagačními materiály i aktivitami. V loňském roce ve třetím čtvrtletí, kdy je čas dovolených, výletů a odpočinku, byl Ústecký kraj na základě měření Českého statistického úřadu krajem s nejvyšším meziročním přírůstkem počtu přenocovaných nocí, kdy oproti předešlému roku stoupl celkově o 13,6 % více návštěvníků, především díky zvýšení návštěvnosti nerezidentů. Nerezidenti strávili v Ústeckém kraji o 25,4 % nocí více než loni. Velký podíl tvoří Němci a v posledních letech Poláci, kteří náš kraj navštěvují s vzrůstající tendencí.

Co je potřeba v budoucnu z hlediska cestovního ruchu nejvíce podporovat?

Zaznamenáváme sice stále větší nárůst turistů, ale musíme být stále aktivní v tom, je u nás i udržet a docílit toho, aby se sem i nadále vraceli. Stále je zde velké procento turistů, kteří jen projedou nebo cílí na Prahu a my se snažíme i právě prostřednictvím naší prezentace nejen na veletrzích ukázat, že i u nás jsou místa, která stojí za to. Je důležitá podpora podnikatelských záměrů v turismu, ať už jsou to ubytovací kapacity, stravovací kapacity a nesmíme opomíjet také kvalitní infrastrukturu, která je s cestováním rozhodně spojena a na tom všem je nutno neustále pracovat. Samozřejmě s tím je spojena i aktivní propagace památek a turisticky zajímavých i třeba neprobádaných míst. Zatím si myslím, že se v tomto Ústeckému kraji daří a tímto bych chtěl poděkovat jak svým kolegům, tak pracovníkům v cestovním ruchu, všem ředitelům destinačních agentur, informačním centrům, hoteliérům, restauratérům i agentuře CzechTourism.

Kde se Ústecký kraj ještě představí?

Od ledna se Ústecký kraj kromě Drážďan prezentoval na veletrzích v Utrechtu, v Brně, Stuttgartu a Bratislavě. Teď nás v únoru čeká další významný veletrh ve střední Evropě a to veletrh Holiday World v Praze, také se představíme v Mnichově a Norimberku, v polské Poznani a Wroclawi i na speciálním veletrhu zaměřeném pouze na cykloturistiku v belgickém Gentu.