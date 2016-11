Falešná zdravotní sestra připravila seniorky o pět tisíc, ty je získaly zpět

Se smyšlenou historkou chtěla získat cizí peníze 65letá žena z Litvínova. Ta měla na mostecké poště v polovině listopadu kolem 09 hodiny vyslechnout rozhovor mezi dvěma ženami. Poté je před poštou oslovila a namluvila jim, že je sestra z LDN, kde měla ležet jedna z žen. Slíbila jí finanční odměnu a slevu na léky, které prý získá po složení finanční hotovosti. Ženy ji vzali s sebou domů a tam jí předaly částku 5 000 korun. Pak jim neznámá sdělila, že musí do nemocnice do pokladny, kde už na ně čekají. Neznámá nechtěla, aby ženy s ní šly, ale ony ji přesto následovaly. V objektu nemocnice ženy posílala do druhého patra, že tam dostanou dvojnásobek částky. To už ale poškozené pojaly podezření a chtěly neznámou zadržet. Žena chtěla utéct, jedna seniorka ji držela za ruku a druhá přivolala policii. Když to neznámá zjistila, vrátila 3 000 korun, zbytek ale zapřela. Důchodkyně jí zbývající částku vytrhla z ruky. Následně si podezřelou převzala policie a ženě sdělila podezření ze spáchání přečinu podvodu. Za podvod jí hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.