Galavečer ankety Zlatý volant na vlastní oči

Zájemci o účast na galavečeru ankety Zlatý volant a Zlatá řídítka by neměli váhat. Vstupenky jsou ještě v prodeji, ale rychle ubývají. Galavečer se uskuteční 22. února v Kongresovém sále PVA Expo Praha.

Lístky jsou k mání na webové adrese společnosti AUTODROM MOST www.autodrom-most.cz nebo je lze získat prostřednictvím sítě TicketPro na webové adrese www.ticketpro.cz. Vstupenku je také možné vyhrát, a to v soutěži zveřejněné na facebookových stránkách autodromu (www.facebook.com/autodrommost) či v soutěži zveřejněné na facebookových stránkách ankety Zlatý volant (www.facebook.com/ZlatyVolant). „Vstupenky se prodávají dobře. Může to být i díky exkluzivním hostům, které se pořadatelům podařilo zajistit. Dorazí skotský vicemistr světa královské disciplíny F1 David Coulthard či pětinásobný mistr světa silničních motocyklů ve třídě do 500 cm³ Australan Mick Doohan. Ocenění mají organizátoři připravené i pro německou jezdeckou legendu Joachima Stucka. Nemůže jej však převzít osobně,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Letošní 41. ročník ankety nabídne několik významných novinek. Do hlasování v anketě se premiérově mohla zapojit také veřejnost a to prostřednictvím stránky www.zlatyvolant.cz o vítězi v kategoriích Sportovní automobil roku, Motoristická událost roku a Počin v oblasti e-mobility a autonomního řízení. Hlasování bylo ukončeno tuto středu. Odborní novináři pak na základě hlasování vyberou nejlepší tuzemské jezdce v uplynulém roce v pěti hlavních disciplínách: závody na okruzích, závody do vrchu, autokros a rallyekros, rallye a maratony a motokáry. Dále je připravena Cena Elišky Junkové pro nejlepší ženu závodnici a Cena za celoživotní přínos motorsportu. Součástí galavečera bude tradičně i vyhlášení osobnosti světového motorsportu.

Role průvodce galavečera se ujme zkušený moderátor Libor Bouček. „Začínáme v 19 hodin, diváci se mohou těšit také na akrobatické vystoupení známé skupiny Losers s úspěšným novocirkusovým představením, bohatou After Party a atraktivní Grid Walk přímo v areálu výstavního paláce,“ láká nejen fanoušky motoristického sportu Jana Svobodová.