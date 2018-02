Černí andělé na rumunské palubovce neuspěli

I přes obrovské nasazení neuspěli Černí andělé v Rumunsku a podlehli domácímu HC Zalau 31:28 (15:13). V týmu sice panovalo zklamání, trenér Peter Dávid byl ale s předvedeným výkonem spokojen.

„Opět jsme dokázali, že dokážeme držet krok i proti velmi silnému týmu ve velmi bouřlivé atmosféře. Bohužel nám v rozhodujících fázích utkání chybí krůček, abychom soupeře zlomili. Sehráli jsme se Zalau vyrovnanou partii, musím hráčky pochválit za obrovskou bojovnost a nasazení, daly do zápasu skutečně všechno. Bylo na nich pak vidět obrovské zklamání, že to nevyšlo,“ uvedl trenér Černých andělů. Zároveň doplnil, že tým si zaslouží obrovskou pochvalu i za to, že opět prokázal, že se dokáže i za nepříznivého stavu vrátit do utkání.

„Evropský pohár, ačkoli jsme doposud získali pouze bod, pro nás znamená obrovskou zkušenost a hráčky si ho užívají. Bohužel si trochu vybírá daň i obrovské zápasové nasazení, hrajeme ve dvou soutěžích a musíme se dvakrát v týdnu maximálně koncentrovat na co nejlepší výkon. Tyto zkušenosti nám zatím ještě chybí,“ doplnil kouč.

Po náročném zápase v Rumunsku měli Černí andělé po návratu do pondělka volno, pak už se budou muset začít připravovat na další utkání MOL ligy. Už ve středu se totiž vydali opět na cestu, tentokrát do Zlína.