Jachtařský instruktor bude 10. února v mostecké knihovně vyprávět o oceánu, totálním vyčerpání a nalezení sama sebe

Mostecká knihovna pořádá 10. února od 17 hodin besedu s cestovatelem Tomášem Kůdelou o jeho velkém snu. Chtěl zažít absolutní svobodu a nezávislost, prošel dlouhou cestu než si uvědomil, že tyto kvality mu poskytuje moře a oceán. Vstupné 80 Kč, registrovaní čtenáři 40 Kč.
Tomáš Kůdela měl velký sen. Chtěl zažít absolutní svobodu a nezávislost. Prošel dlouhou cestu, než si uvědomil, že tyto kvality mu poskytuje moře a oceán. V roce 2016 se jachtařský instruktor Tomáš Kůdela vydal na 4 měsíční plavbu Atlantickým oceánem. Na jeho cestě ho doprovázeli lidé, kteří chtěli na svém životě něco změnit, prožít sílu přítomného okamžiku a spojení sami se sebou.
Na Bermudech však nastal zlom. Tomáš nejtěžší úsek plavby musel plout úplně sám a vypořádat se mimo jiné s 45 min intervaly na spánek. Přijďte se podívat na záběry z plavby a poslechnout vyprávění o totálním vyčerpání, ztrátě autopilota, ale i pocitu svobody a nalezení sebe sama.
Více informací o přednášejícím naleznete https://tomaskudela.cz/