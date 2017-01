King of The World v knihovně aneb nic pro slečinky!

Městská knihovna Most bude hostit superskupinu holandských veteránů z Amsterdamu, která je poskládaná ze špičkových bluesových hráčů. King of The World hraje moderní blues-pop-rock. Zahraniční kritikou je označovaná jako králové „Nederblues“. Kdo nestihl poctivý hard-rock v roce 1968, může ho (jako první a jediný koncert v ČR) zažít v mostecké knihovně 16. ledna od 19 hodin.

Ruud Weber (hlavní zpěv, baskytara), Fokke de Jong (bicí, zpěv), Govert van der Kolm (Hammond, piano, zpěv), Erwin Java (kytra). Vstupné 190 Kč, studenti 60 Kč.