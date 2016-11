Libochovice přivítaly prezidenta

Druhý den své návštěvy zakončil prezident ČR Miloš Zeman v Libochovicích na Litoměřicku. Pro občany města poblíž Hazmburku byla přítomnost hlavy státu velkým svátkem. Lidé zaplnili náměstí, na kterém vystoupil na začátku 60. let minulého století do dnešní doby jediný nejvyšší státník – československý prezident Antonín Novotný.

„Jak známo, prezident Novotný byl velký skrblík, proto vám jistě nepřinesl na městský prapor prezidentskou stuhu. Já ano,“ nešetřil svými bonmoty Miloš Zeman při setkání s občany. Toho se kromě starostky města Jany Holé zúčastnil i hejtmana Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Vážím si toho, že se pan prezident v rámci jeho ústavních možností snaží našemu kraji pomáhat,“ pronesl v úvodní řeči před plným náměstím hejtman Bubeníček.

Přišla řada i na otázky z davu. Zvídavé byly děti a ptali se i mladí lidé. Na otázku mladíka jak to bude se základní vojenskou službou do budoucna, odpověděl prezident takto: „Nedávno byl přijat zákon o aktivních zálohách, které jsou však dobrovolné. Pokud jde o vojnu, byl jsem to právě já, kdo jí jako premiér zrušil a zavedl profesionální armádu, za což se nestydím. Navíc zítra pojedu do 4. brigády rychlého nasazení Vršovice, kde budu držet poprvé v životě samopal v ruce a kde budu střílet ostrými náboji na terč. Tímto srdečně zvu všechny novináře,“ rýpnul si do zástupců médií prezident.

Po veřejné diskuzi dostal Zeman od starostky města dárek v podobě hliněného golema a na závěr se podepsal do pamětní knihy Libochovic.