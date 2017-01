Litvínov má nového tajemníka

Novým tajemníkem Městského úřadu Litvínov je opět Valdemar Havela. V únoru roku 2015 tehdejší tajemník Městského úřadu Litvínov Ing. Valdemar Havela podal k rukám starostky vzdání se funkce v souvislosti s odchodem do důchodu. Funkce se vzdal k 31. květnu. Na pozici vedoucí úřadu – tajemník/tajemnice bylo vypsáno výběrové řízení. Na základě výsledků výběrového řízení se jím stal sedmatřicetiletý Josef Skalický ze Spořic u Chomutova, který nastoupil do úřadu 3. srpna 2015. Po roce a půl práce pro úřad se po důkladném zvážení rozhodl pro ukončení svého působení v čele místní samosprávy a státní správy a od 1. ledna 2017 se vrátil do soukromého sektoru.

Do nově vyhlášeného výběrového řízení se přihlásilo 8 zájemců. Z kandidátů na funkci tajemníka si nejlépe vedl zkušený třiašedesátiletý Ing. Valdemar Havela, který litvínovský městský úřad již vedl v roce 1996 a v letech 2011-2015. Do čela městského úřadu jej v úterý 27. prosince jmenovala starostka Litvínova Kamila Bláhová. „Jmenování bylo podmíněno, v souladu se zákonem, souhlasem ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Milana Zemaníka. Obdržela jsem jej před Vánoci a vzápětí jsem Valdemara Havelu jmenovala tajemníkem Městského úřadu v Litvínově. Své funkce se ujme 1. ledna 2017. Hned na začátku roku ho čeká náročná příprava a realizace voleb do Senátu Parlamentu ČR a mnoho dalších nelehkých úkolů s uvedenou funkcí spojených. Valdemar Havela je v oblasti veřejné správy zkušený praktik. Věřím, že si během uplynulého roku a půl dostatečně odpočinul od úřednických povinností a s bohatými zkušenostmi a novým elánem se pustí do práce. Na spolupráci s ním se těším a věřím, že i ostatní pracovníci městského úřadu,“ říká ke jmenování Kamila Bláhová.

„Práce úředníka je zřejmě mým celoživotním posláním a samotný Litvínov a jeho úřad jsou mojí srdeční záležitostí. Vím, že to nebude opět jednoduché, ale jsem připraven, ve spolupráci s ostatními zaměstnanci a koneckonců i s politickým vedením města, se s novými problémy poprat,“ říká ke svému nástupu „staronový“ tajemník.