Litvínovské zastupitelstvo opět jednalo o bazénu

Litvínovští zastupitelé schválili projektový záměr na výstavbu nové plavecké haly v Litvínově u Koldomu. Zároveň požádali Regionální stálou konferenci pro území Ústeckého kraje, aby vzala na vědomí záměr výstavby plavecké haly a při předkládání žádostí v různých dotačních titulech ho přijala jako strategický projekt regionálního významu pro budoucí využití města Litvínova. Na základě toho by měla záměr zařadit do Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK pro následující období. Opozice s výstavbou bazénu nesouhlasí. Zastupitelé za LITVÍNOV DO TOHO navrhují bazén postavit vedle zimního stadiónu. Nelíbí se jim ani příliš vysoká cena za plavecký bazén.

Výstavba nové plavecké haly v Litvínově je jedním z klíčových strategických projektů, které

město v nejbližší době plánuje. V současné době se proto hledají možnosti získání dotačních

prostředků na realizaci. V září 2019 odbor investic a regionálního rozvoje podal návrh za rozšíření okruhu podporovaných aktivit v rámci vládního programu RE:START (program na restrukturalizaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje). Konkrétně došlo k návrhu doplnění Strategického cíle E.3 Zvýšení atraktivity bydlení (a zajištění kvality občanské vybavenosti a atraktivní nabídky služeb) v rámci Pilíře E. Sociální stabilizace o Opatření E.3.2 Zvýšení nabídky a kvality občanské vybavenosti, neboť podpora občanské vybavenosti, i přes její výslovné jmenování ve Strategickém cíli E.3, nebyla ve Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje vůbec začleněna. Avšak právě stav občanské vybavenosti je jedním z řady důvodů, proč se obce z pánevních oblastí pravidelně umísťují na spodních místech při hodnocení kvality života v ČR.

V říjnu OIRR obdržel potvrzení o přijetí podnětu týkajícího se rozšíření podpory občanské vybavenosti jako jednoho z prvků, jak zabránit odlivu obyvatel z měst a obcí ve strukturálně postižených regionech. Odbor se domnívá, že projektový záměr výstavby plavecké haly v Litvínově naplňuje znaky regionálního významu. Do budoucna OIRR rovněž uvažuje o zařazení dalších vhodných projektových záměrů do podpory občanské vybavenosti v rámci programu RE:START (podle toho, jak bude nastavena samotná koncepce v programovacím období 2021-2027). Rada proto doporučuje zastupitelstvu města požádat o zařazení projektu k projednání do Regionální stálé konference Ústeckého kraje.