Máme zlato a stříbro! Olympiáda dětí a mládeže v Pardubicích odstartovala

Naši výpravu se 107 členy přivedla na zahajovací ceremoniál ZODM na zimním stadionu v Pardubicích vlajkonoška Lucie Sedláčková, královna českého ženského boxu. Hned po prvním dni už máme pár medialí v kapse. Zlatou z alpského lyžování, kterou získal Marek Muller a stříbro ve snowboardingu přivezla z kopce Anička Halašová. O další medaile a co nejlepší umístění budou naši sportovci bojovat až do 2. února bojovat v celkem deseti disciplínách. Zahájení se zúčastnila i delegace představitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a jeho 1. náměstkem Martinem Klikou a náměstkem Petrem Šmídem. Ve spolupráci s krajskou organizací České unie sportu a krajskými sportovními svazy vyslal náš kraj do Pardubického kraje ty nejlepší nominované sportovce. Naši reprezentanti zabojují o co nejlepší výsledky v ledním hokeji, krasobruslení, snowboardingu, rychlobruslení, biatlonu, lyžařském orientačním běhu a v alpských a běžeckých disciplínách, kam patří například obří slalom nebo u běžeckého pak klasický či volný styl.