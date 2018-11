Martin Chodůr vystoupí v litvínovské Citadele

Citadela Litvínov pořádá koncert litvínovského Junior Big Bandu a North Big Bandu s hostem večera MARTINEM CHODÚREM. Koncert se ukuteční v sobotu 24. listopadu 2018 v Citadele.



Český zpěvák, skladatel, textař a hudebník Martin Chodúr – to je vítěz historicky prvního ročníku soutěže Česko Slovensko hledá Superstar z roku 2009 a dnes jeden z našich nejvšestrannějších zpěváků mladé generace. Od vítězství v Superstar se Martin Chodúr prezentuje jako zpěvák působící v žánrově zcela protichůdných repertoárových oblastech. Našel se nejen ve světě popu a rocku, ale i swingu, muzikálu, šansonu a filmových písní. Svůj hudební záběr ale neváhá rozšířit ani o další žánry. Ve spolupráci s DJem Eddiem Senderem proto letos nazpíval letní taneční song Better We Dance. Vedle vrozeného talentu a muzikálnosti ho k repertoárové všestrannosti opravňuje mimořádná technická vybavenost a hlas mnohovrstevnaté barevnosti a tříoktávového rozsahu. Česká populární hudba zkrátka neměla od dob vrcholných výkonů Karla Gotta, Waldemara Matušky, Karla Hály a Karla Černocha zpěváka takových možností a takového pěveckého citu a všestrannosti, jakým se jeví od roku 2009 právě Martin Chodúr.

Začátek koncertu v 19.00 hod. na Velké scéně, Vstupné 220 Kč / děti do 15 let, senioři nad 60 let a ZTP/P 170 Kč.

Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487 487.